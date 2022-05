Covid oggi Italia, 14.826 contagi e 27 morti: bollettino 29 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.826 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 142.066 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,4%. In calo i ricoverati con sintomi, 114 in meno da ieri, ma in aumento terapie intensive occupate, 10 in più da ieri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.965 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.826 i nuovida Coronavirus in, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 142.066 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,4%. In calo i ricoverati con sintomi, 114 in meno da ieri, ma in aumento terapie intensive occupate, 10 in più da ieri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.965 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 29. Si registrano inoltre altri 4. I nuovi ...

