Covid | le news Bollettino | 14 826 casi e 27 morti Tasso di positività al 10 | 4% LIVE

(Di domenica 29 maggio 2022) Salgono le terapie intensive (+10), in calo ricoveri (-114). Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa". Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale deiè pari al 6,5%, in lieve aumento rispetto al 6% della settimana precedente: è quanto emerge dal report esteso dell'Iss

Sono 14.826 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.255 di ieri ma soprattutto i 17.744 contagi di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati oltre al suo Stefano, infatti, si è spento dopo pochi giorni anche suo papà, anche lui colpito dal Covid. La donna è convinta che il contagio che è stato fatale ad entrambi sia avvenuto in una cena.