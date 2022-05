Covid Italia, 14.826 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 29 maggio 2022) Roma – Sono 14.826 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.255) a fronte di 142.066 tamponi effettuati su un totale di 58.299.725 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 27 i decessi (ieri 66), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 166.569. Con quelli di oggi diventano 17.388.877 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 712.048 (-9.527), 706.554 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.234 di cui 260 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.510.260 con un incremento di 24.636 unità nelle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Roma – Sono 14.826 idi Coronavirus in(ieri 18.255) a fronte di 142.066 tamponi effettuati su un totale di 58.299.725 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 27 i(ieri 66), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 166.569. Con quelli di oggi diventano 17.388.877 itotali diin. Attualmente i positivi sono 712.048 (-9.527), 706.554 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.234 di cui 260 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.510.260 con un incremento di 24.636 unità...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 14.826 nuovi casi con 142.066 tamponi e altri 27 morti #covid #italia #pandemia #coronavirus… - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - quotidianodirg : Roma – Sono 14.826 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.255) a fronte di 142.066 tamponi effettuati su un… - italiaserait : Covid Italia, 14.826 contagi e 27 morti: bollettino 29 maggio -