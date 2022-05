Covid Italia, 14.826 contagi e 27 morti: bollettino 29 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.826 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 142.066 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,4%. In calo i ricoverati con sintomi, 114 in meno da ieri, ma in aumento terapie intensive occupate, 10 in più da ieri. Sono 166.569 i morti e 17.388.877 le persone contagiate da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 712.048, mentre i guariti sono 16.510.260. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.965 i nuovi contagi da ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.826 i nuovida Coronavirus inoggi, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 142.066 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,4%. In calo i ricoverati con sintomi, 114 in meno da ieri, ma in aumento terapie intensive occupate, 10 in più da ieri. Sono 166.569 ie 17.388.877 le personeate da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 712.048, mentre i guariti sono 16.510.260. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.965 i nuovida ...

MediasetTgcom24 : Covid, 14.826 nuovi casi con 142.066 tamponi e altri 27 morti #covid #italia #pandemia #coronavirus… - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - infoitinterno : Covid Italia, 14.826 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore - quotidianodirg : Roma – Sono 14.826 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.255) a fronte di 142.066 tamponi effettuati su un… -