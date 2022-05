Covid-19 | 14 826 nuovi casi e 27 morti nelle ultime 24 ore

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono 14.826 icontagi da-19 registrati24 ore, in calo dai 18.255 di ieri. In base ai dati del ministero della Salute, le vittime scendono a 27 da 66 ieri. Con 142.066 tamponi effettuati il tasso di positività è al 10,4%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, sono 260, 10 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari calano di 114 unità a 5.234.

