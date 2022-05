“Courtois miglior portiere al mondo?”, sentite cosa risponde Donnarumma! (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della nazionale italiana di calcio si è presentato oggi ai microfoni di Coverciano per rispondere alle curiosità dei giornalisti. Al terzo giorno di ritiro della nazionale è toccato al portiere presentarsi in conferenza stampa. Tanti gli argomenti trattati, dalla sua nuova esperienza al PSG, alle immancabili domande sul Milan passando per il proprio parere su Courtois protagonista assoluto ieri nella vittoria della Champions League del suo Real Madrid. Donnarumma-Italia Queste le parole dell’estremo difensore azzurro: “Courtois ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i complimenti, ha fatto grandi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigi Donnarumma,del PSG e della nazionale italiana di calcio si è presentato oggi ai microfoni di Coverciano perre alle curiosità dei giornalisti. Al terzo giorno di ritiro della nazionale è toccato alpresentarsi in conferenza stampa. Tanti gli argomenti trattati, dalla sua nuova esperienza al PSG, alle immancabili domande sul Milan passando per il proprio parere suprotagonista assoluto ieri nella vittoria della Champions League del suo Real Madrid. Donnarumma-Italia Queste le parole dell’estremo difensore azzurro: “ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e afaccio i complimenti, ha fatto grandi ...

Advertising

AntonioRus25 : @LucaNasir_33 @Francesclol infatti io non volevo sminuire Alisson ma ieri Courtois nella performance singola ha fat… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Courtois è il miglior portiere d'Europa, per me è stato un anno difficile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Courtois è il miglior portiere d'Europa, per me è stato un anno difficile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Courtois è il miglior portiere d'Europa, per me è stato un anno difficile' - apetrazzuolo : ITALIA - Donnarumma: 'Courtois è il miglior portiere d'Europa, per me è stato un anno difficile' -