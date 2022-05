Costanzo | Barale | Lopez | Lippi e Laurenti | Il ritorno del “dream team”

Leggi su newstv

(Di domenica 29 maggio 2022) La reunion che tutti stavano aspettando. Unatteso a dir poco, come può dimostrare quanto state per vedere. Protagonista assoluto, Maurizio. Maurizio, un personaggio del mondo dello spettacolo e della televisione italiana davvero di caratura straordinaria. Nato a Roma il 28 agosto 1938, ha dedicato la sua carriera al giornalismo e al ruolo di presentatore radiofonico e televisivo. MaurizioShow (Web source)Un viaggio lungo, lunghissimo e iniziato nel 1956. Si è sposato ben cinque volte: nel 1963 con Lori Sammartino, dal ’73 al ’74 con Flaminia Morandi – con cui ha avuto due figli, Camilla e Saverio – dall’83 all’86 con Simona Izzo, con Marta Flavi ed infine Maria De Fi, con cui ha adottato loro figlio Gabriele. Per quanto riguarda la sua ...