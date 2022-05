"Così Zelensky ha rotto la tregua bellica". Chi è ques'uomo fermato alla frontiera: Ucraina nel caos, presidente sotto accusa (Di domenica 29 maggio 2022) Le foto rubate hanno fatto immediatamente il giro dei social: l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko è stato fermato alla frontiera con la Polonia, come reso noto dal suo partito d'opposizione Solidarietà. Sconfitto dal presidente Volodymyr Zelensky nel 2019, guida comunque il secondo raggruppamento per numero di voti in un Parlamento ucraino in cui, dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso, vige di fatto una tregua tra le varie fazioni. Escluse, ovviamente, quelle dichiaratamente filo-russe messe fuori legge dal governo di Kiev. Che la situazione politica interna stia diventando sempre più incandescente per lo stesso Zelensky lo conferma il comunicato di Solidarietà, che accusa il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Le foto rubate hanno fatto immediatamente il giro dei social: l'exucraino Petro Poroshenko è statocon la Polonia, come reso noto dal suo partito d'opposizione Solidarietà. Sconfitto dalVolodymyrnel 2019, guida comunque il secondo raggruppamento per numero di voti in un Parlamento ucraino in cui, dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso, vige di fatto unatra le varie fazioni. Escluse, ovviamente, quelle dichiaratamente filo-russe messe fuori legge dal governo di Kiev. Che la situazione politica interna stia diventando sempre più incandescente per lo stessolo conferma il comunicato di Solidarietà, cheil...

