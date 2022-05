Advertising

napolista : CorSport: #Ancelotti è l’Allenatore, ha vinto fregandosene del pressing alto e della costruzione da dietro Ha trio… - nellooo49 : @lapoelkann_ @realmadrid @MrAncelotti @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @SkySport @repubblica @LaStampa @Corriere… - Pazzokid7 : @lapoelkann_ @realmadrid @MrAncelotti @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @SkySport @repubblica @LaStampa @Corriere… - CorSport : #Ancelotti campione d'Europa: i complimenti di #DeLaurentiis e del #Napoli ?? - CorSport : 'Chi erano i bolliti?': il web si scatena per i trionfi di #Ancelotti e #Mourinho ?? -

TUTTO mercato WEB

Ospina piace anche al Real Madrid di. Non solo: "l'Atalanta e la Lazio hanno chiesto info". Il suo destino è ovviamente legato a quello di Meret, che chiede garanzie per rinnovare: non ...Rinnovo Fabian, il Napoli non ha mai rinnovato Il giorno in cui Fabian mise piede a Napoli , maggio del 2018, le relazioni di Giuntoli e di Davidecoincidevano perfettamente: Tutte le news ... Polverosi sul CorSport: "Ancelotti è l'allenatore dei giocatori, Klopp del gioco" Secondo il CorSport oggi in edicola, aumentano le chances di rivedere ... Attesa e contropiede: il Real batte il Liverpool con fortuna e senza merito. Ancelotti rinnega il sacchismo e diventa ...Attesa e contropiede: il Real batte il Liverpool con fortuna e senza merito. Ancelotti rinnega il sacchismo e diventa italianista del 29/05/2022 alle 01:05 Come ampiamente previsto, ha vinto, senza ...