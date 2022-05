Corriere dello Sport risponde al Napoli: “Affermazioni gravissime ed offensive” (Di domenica 29 maggio 2022) La questione legata al rinnovo di Koulibaly fa nascere anche uno scontro tra il Napoli di De Laurentiis ed il Corriere dello Sport. Nella giornata di ieri il quotidiano ha pubblicato un articolo in cui specificava che Koulibaly aveva portato le auto a Parigi, ma indicava anche le cifre del contratto di Koulibaly in netto ribasso a quelle che percepisce attualmente. Questo ha innescato un comunicato ufficiale del Napoli che ha smentito il Corriere dello Sport e l’autore dell’articolo, Fabio Mandarini. Non si è fatta attendere la reazione del quotidiano che in una nota ha scritto: “Il comitato di redazione del Corriere dello Sport-Stadio respinge le gratuite, gravissime e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) La questione legata al rinnovo di Koulibaly fa nascere anche uno scontro tra ildi De Laurentiis ed il. Nella giornata di ieri il quotidiano ha pubblicato un articolo in cui specificava che Koulibaly aveva portato le auto a Parigi, ma indicava anche le cifre del contratto di Koulibaly in netto ribasso a quelle che percepisce attualmente. Questo ha innescato un comunicato ufficiale delche ha smentito ile l’autore dell’articolo, Fabio Mandarini. Non si è fatta attendere la reazione del quotidiano che in una nota ha scritto: “Il comitato di redazione del-Stadio respinge le gratuite,e ...

