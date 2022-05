Coronavirus | 27 morti e 14 826 contagi | il tasso di positività sale al 10 | 4%

Leggi su open.online

(Di domenica 29 maggio 2022) Il bollettino del 29 maggio 2022 Il bollettino diffuso dalla ministero della Salute e dalla Protezione civile oggi, 29 maggio, registra 27 nuovi decessi legati al. Un dato in calo rispetto alle vittime segnalate nella giornata di ieri, quando ierano stati 66. Il totale di decessi da inizio emergenza arriva così a quota 166.569. Anche sul fronte dei, la curva appare in calo. I positivi delle ultime 24 ore sono 14.826 contro i 18.255 del precedente monitoraggio.invece il numero degli attualmente positivi: oggi 712.048 (ieri 721.575). La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 29 maggio, il bollettino nazionale segnala un aumento di ingressi nei reparti di terapia intensiva. Sono 24 i positivi entrati nelle ultime 24 ore in area critica (ieri ...