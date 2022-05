Conference League, due club si qualificano alla seconda edizione della competizione (Di domenica 29 maggio 2022) Conference League – La maggior parte dei campionati europei sono terminati ed oggi arrivano altri due verdetti: uno dall’Olanda, l’altro dall’Austria. Saranno AZ Alkmaar e Rapid Vienna a rappresentare le rispettive nazioni nella prossima Conference League. In Olanda, l’AZ Alkmaar, dopo aver perso 2-1 all’andata contro il Vitesse, ha ribaltato la sfida con un pesantissimo 6-1 casalingo. A segno Pavlidis, De Wit ed una doppietta per Rejnders e Karlsson per gli uomini di Jansens. Il gol della bandiera per il Vitesse porta la firma di Bazoer. Oltre all’AZ, in Conference ci sarà anche il Twente. Europa League per il Feyenoord mentre Champions League per Psv (preliminari) ed Ajax, con i ‘Lancieri’ direttamente alla fase ai gironi. In ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)– La maggior parte dei campionati europei sono terminati ed oggi arrivano altri due verdetti: uno dall’Olanda, l’altro dall’Austria. Saranno AZ Alkmaar e Rapid Vienna a rappresentare le rispettive nazioni nella prossima. In Olanda, l’AZ Alkmaar, dopo aver perso 2-1 all’andata contro il Vitesse, ha ribaltato la sfida con un pesantissimo 6-1 casalingo. A segno Pavlidis, De Wit ed una doppietta per Rejnders e Karlsson per gli uomini di Jansens. Il golbandiera per il Vitesse porta la firma di Bazoer. Oltre all’AZ, inci sarà anche il Twente. Europaper il Feyenoord mentre Championsper Psv (preliminari) ed Ajax, con i ‘Lancieri’ direttamentefase ai gironi. In ...

