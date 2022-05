Conduttrice veneta al piccolo tifoso del Cosenza: «Anche voi verrete qui a cercare lavoro» – Video (Di domenica 29 maggio 2022) Sara Pinna e Andrea Ceroni Brutto episodio in occasione della partita di Serie B tra Cosenza e Vicenza, che ha decretato la salvezza dei calabresi e la retrocessione dei veneti. Il fattaccio, però, non è avvenuto allo stadio – come spesso, purtroppo, accade – ma in tv, sulla locale veneta TvA nel corso del programma Terzo Tempo. Protagonista è la Conduttrice e giornalista Sara Pinna, alla prese con un piccolo tifoso cosentino. Nel post partita (giocata lo scorso 20 maggio), la trasmissione si è collegata con lo stadio Marulla di Cosenza. L’inviato Andrea Ceroni era impegnato a testare l’umore dei tifosi, tra i quali c’era Domenico, un bambino calabrese che, accompagnato dal padre, si è avvicinato al microfono e con una certa timidezza ha affermato: “Lupi si nasce“ riferendosi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 maggio 2022) Sara Pinna e Andrea Ceroni Brutto episodio in occasione della partita di Serie B trae Vicenza, che ha decretato la salvezza dei calabresi e la retrocessione dei veneti. Il fattaccio, però, non è avvenuto allo stadio – come spesso, purtroppo, accade – ma in tv, sulla localeTvA nel corso del programma Terzo Tempo. Protagonista è lae giornalista Sara Pinna, alla prese con uncosentino. Nel post partita (giocata lo scorso 20 maggio), la trasmissione si è collegata con lo stadio Marulla di. L’inviato Andrea Ceroni era impegnato a testare l’umore dei tifosi, tra i quali c’era Domenico, un bambino calabrese che, accompagnato dal padre, si è avvicinato al microfono e con una certa timidezza ha affermato: “Lupi si nasce“ riferendosi ...

