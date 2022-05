Concerti di Cristina Donà: le date del tour estivo 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) I nuovi appuntamenti arrivano dopo l’uscita dell’album “deSidera”, pubblicato a dicembre 2021. Frutto di un lavoro meditato e accorto “deSidera” si presenta come un album aspro e multiforme, dai tratti marcati, dalle pennellate forti. Il titolo indica liberamente l’etimologia della parola desiderio, letteralmente “mancanza di stelle”. Dieci canzoni che nascono da un’autoanalisi, attraverso la quale si tenta di indagare, alla luce del desiderio, l’attuale condizione umana come riflesso di una somma di scelte e comportamenti individuali. Un punto di vista che scopre verità dai lineamenti duri e crudi, scava in profondità e scuote, ma prova anche ad immaginare orizzonti possibili. L’album ha ottenuto ampi consensi e riscontri da parte delle principali testate nazionali e di settore con interviste e recensioni entusiaste sulle pagine de Il Venerdì di La Repubblica, Il Corriere della Sera, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) I nuovi appuntamenti arrivano dopo l’uscita dell’album “deSidera”, pubblicato a dicembre 2021. Frutto di un lavoro meditato e accorto “deSidera” si presenta come un album aspro e multiforme, dai tratti marcati, dalle pennellate forti. Il titolo indica liberamente l’etimologia della parola desiderio, letteralmente “mancanza di stelle”. Dieci canzoni che nascono da un’autoanalisi, attraverso la quale si tenta di indagare, alla luce del desiderio, l’attuale condizione umana come riflesso di una somma di scelte e comportamenti individuali. Un punto di vista che scopre verità dai lineamenti duri e crudi, scava in profondità e scuote, ma prova anche ad immaginare orizzonti possibili. L’album ha ottenuto ampi consensi e riscontri da parte delle principali testate nazionali e di settore con interviste e recensioni entusiaste sulle pagine de Il Venerdì di La Repubblica, Il Corriere della Sera, ...

Advertising

Lopinionista : Concerti di Cristina Donà: le date del tour estivo 2022 - RotondaroGiuse1 : RT @himeralive: La famosa cantante amata da grandi e piccini Cristina D'Avena ha fatto tappa in Sicilia per alcuni concerti. - himeralive : La famosa cantante amata da grandi e piccini Cristina D'Avena ha fatto tappa in Sicilia per alcuni concerti.… -