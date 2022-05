Advertising

TerzoBinario.it

Il Maggio dei Libri celebra anche quest'anno l'importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi. "Leggere per comprendere il passato" , "leggere per ...L'Istitutoha ricordato le figure dei due Magistrati Falcone e Borsellino - Da Marianna Miceli, Docente dell'Istituto, riceviamo pubblico: Lunedì 23 Maggio, si ricorda l'... Comprensivo Ladispoli1, si chiude il 31 il Maggio dei libri "ContemporaneaMente" ALLUMIERE - Vasto incendio nella notte ad Allumiere . Intorno alle due i Vigili del fuoco della Caserma Bonifazi di Civitavecchia sono intervenuti in via della Resistenza, per un importante incendio d ...Il buongiorno ai lettori lo porge l’artista Alessio Gazzola, che a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio ha realizzato, presso l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, un bellissimo murales dedicat ...