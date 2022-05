Come una guerra molto terrestre ha sconvolto gli equilibri nello Spazio (Di domenica 29 maggio 2022) Questo articolo è stato pubblicato su Aspenia online nel mese di maggio 2022. L’onda d’urto delle deflagrazioni della guerra in Ucraina ha investito in pieno il settore spaziale. Se gli effetti di questo allargamento del conflitto appaiono immediatamente rilevanti e per il futuro da valutare con attenzione, per l’Europa sono già chiaramente negativi e in prospettiva preoccupanti. Non passa settimana senza le scomposte minacce di Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, contro la collaborazione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in un’altalena di dichiarazioni e smentite che rendono assolutamente incerto il rapporto con le agenzie statunitense, europea e canadese – non si sa per quanto ancora e con quali modalità suoi partner internazionali. Cooperazione internazionale in bilico In risposta all’invasione dell’Ucraina, l’Agenzia Spaziale ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Questo articolo è stato pubblicato su Aspenia online nel mese di maggio 2022. L’onda d’urto delle deflagrazioni dellain Ucraina ha investito in pieno il settore spaziale. Se gli effetti di questo allargamento del conflitto appaiono immediatamente rilevanti e per il futuro da valutare con attenzione, per l’Europa sono già chiaramente negativi e in prospettiva preoccupanti. Non passa settimana senza le scomposte minacce di Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, contro la collaborazione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in un’altalena di dichiarazioni e smentite che rendono assolutamente incerto il rapporto con le agenzie statunitense, europea e canadese – non si sa per quanto ancora e con quali modalità suoi partner internazionali. Cooperazione internazionale in bilico In risposta all’invasione dell’Ucraina, l’Agenzia Spaziale ...

