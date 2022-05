Clemente Russo contro Carmen e Alessandro | “Teatrini | ecco la prova che li smaschera”

Leggi su biccy

(Di domenica 29 maggio 2022) A L’Isola dei Famosisi è scontrato in più occasioni con Nicolas Vaporidis e fino al suo ultimo giorno a Cayo Cochinos non ha mai cambiato idea su di lui. Il campione però adesso che è in Italia ha rivelato che ancheDi Pietro eIannoni facevano ‘’. Ladi questo secondoè che nella vita quotidiana mamma e figlio vivono spesso lontani e che lui è molto indipendente visto che ha anche vissuto in Inghilterra. “hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese. – ha dichiarato a Superguida Tv – La madre dove sta quando il figlio è ...