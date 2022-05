Classifica Giro d’Italia 2022 finale | Hindley vince il Trofeo Senza Fine | 4° Nibali | 8° Pozzovivo | 15° Fortunato

(Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 29 maggio, è andata in scena la ventunesima ed ultima tappa deldi ciclismo su strada: la cronometro individuale con partenza ed arrivo a Verona, dI 17.4 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista dell’Australia Jai. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli specialisti, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della BORA-hansgrohe, già in testa dopo la tappa di ieri, che si trova infatti al primo posto dellageneralecon 1’18” sul corridore dell’Ecuador Richard Carapaz. A completare il podio della ...

RaiNews : La tappa a cronometro a Verona non cambia il vertice della classifica generale del #Giro - bikechannel_ : JAI HINDLEY VINCE IL GIRO D’ITALIA ?? Primo successo australiano nella storia della Corsa Rosa ???? Classifica Gene… - stefanozana : RT @biciPRO1: ?? @MatteoSobrero trionfa nella crono finale del @giroditalia 2022! ???????? @JaiHindley, 'L'australiano d'Italia' della @BORAh… - infoitsport : Classifica Giro d'Italia 2022 finale: Jai Hindley conquista il Trofeo Senza Fine, 4° Vincenzo Nibali - millenoveotto2 : RT @TgrRaiVeneto: Nell'ultima frazione a cronometro la maglia rosa ha mantenuto il primato nella classifica generale #IoSeguoTgr #Veneto #… -

Di seguito la top 10 di tutte le classifiche deld'Italiafinale 1 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 86:31:14 2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 1:18 3 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 575 240 3:24 4 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team ...La direzione corsa al36 di 77 ha dovuto anche far partire il cuntdown di 35 minuti in quanto ...rosse con il campione del mondo in carica che allunga ancora leggermente su Leclerc in...Questa volta l'ultima tappa, a cronometro, non lo ha tradito. Jai Hindley ha finalmente coronato il sogno di vincere il Giro d'Italia, diventando il primo australiano a riuscire in questa impresa e ri ...A completare il podio della classifica generale è lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain-Victorious), terzo a 3’24”. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli specialisti, ed il simbolo del pr ...