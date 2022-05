Civitavecchia, Parrucci: “Investimenti importanti per tre scuole grazie ai fondi del Pnrr” (Di domenica 29 maggio 2022) Civitavecchia – Visitate dal Consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città Metropolitana, Daniele Parrucci, insieme al Consigliere metropolitano Antonio Giammusso e a Monica Picca, Assessore alla scuola del Comune di Civitavecchia, tre istituti della città per le quali sono previsti importanti interventi finanziati con i fondi Pnrr. La prima scuola visitata è il Liceo Artistico “Via dell’Immacolata 47” (Succursale di via Adige), grazie al DS Roberto Ciminelli, per i quali sono previsti 500 mila euro destinati alla messa in sicurezza degli elementi strutturali dell’edificio. La visita è proseguita poi all’ITIS “G. Marconi”, accolti dal DS Nicola Guzzone, per cui si è raggiunto l’investimento di 900 mila euro per lavori di sostituzione di parte degli infissi ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– Visitate dal Consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città Metropolitana, Daniele, insieme al Consigliere metropolitano Antonio Giammusso e a Monica Picca, Assessore alla scuola del Comune di, tre istituti della città per le quali sono previstiinterventi finanziati con i. La prima scuola visitata è il Liceo Artistico “Via dell’Immacolata 47” (Succursale di via Adige),al DS Roberto Ciminelli, per i quali sono previsti 500 mila euro destinati alla messa in sicurezza degli elementi strutturali dell’edificio. La visita è proseguita poi all’ITIS “G. Marconi”, accolti dal DS Nicola Guzzone, per cui si è raggiunto l’investimento di 900 mila euro per lavori di sostituzione di parte degli infissi ...

LavoroLazio_com : Civitavecchia, Parrucci: “Investimenti importanti per tre scuole della città grazie ai fondi del PNRR” Visitate ie… - DanieleParrucci : RT @CittaMetroRoma: Civitavecchia, il Consigliere delegato #edilizia #scolastica @DanieleParrucci : “Investimenti importanti per tre scuole… - CittaMetroRoma : Civitavecchia, il Consigliere delegato #edilizia #scolastica @DanieleParrucci : “Investimenti importanti per tre sc… -