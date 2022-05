Cinema | Cannes | Palma d’oro a Ostlund L’Italia vince il premio della giuria con “Le otto montagne”

(Di domenica 29 maggio 2022)d'oro allo svedese Ruben- la seconda a 5 anni da THE SQUARE - per TRIANGLE OF SADNESS, una satira feroce sul capitalismo, arringando letteralmente la platea del Grand Theatre Lumiere alla finecerimonia di premiazione del 75/o festival. Baci a ripetizione, abbracci, e slanci sono venuti sinceri a Charlotte Vandermeersch verso il compagno Felix Van Groeningen quando sono stati chiamati sul palco per ilper LEL'articolo proviene da Firenze Post.

Seconda Palma d'oro a cinque anni da The Square , e così si unisce ai vecchi maestri habitué del Festival di, come i fratelli Dardenne (che per Tori et Lokita hanno avuto il Premio Special). ...La Palma d'oro del 75° Festival deldiè Triangle of Sadness di Ruben Östlund. Già vincitore della Palma d'oro nel 2017 con The Square, il regista non si smentisce e fa bene perché incassa nuovamente il massimo ...Palma d'oro allo svedese Ruben Ostlund - la seconda a 5 anni da THE SQUARE - per TRIANGLE OF SADNESS, una satira feroce sul capitalismo, arringando letteralmente la platea del Grand Theatre Lumiere al ...Tratto dall'omonimo libro di Paolo Cognetti (edito da Einaudi, vincitore del Premio Strega nel 2017) il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, girato in Valle d'Aosta, prodotto da Wildside e dis ...