Chiedilo a Zona Wrestling #615

(Di domenica 29 maggio 2022) Buona domenica a tutti amici die benvenuti ad una nuova edizione della rubrica più attesa della settimana: il. Siamo all’edizione numero 615, che coincide col giorno di Double or Nothing, attesissimo evento della All Elite. Non perdiamo più tempo quindi e partiamo subito. Da Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, ho un paio di domande per te. GiovY2JPitz: Ciao, bentornato. 1) Mi daresti una tua opinione a tutto tondo su Honky Tonk Man? 1) Honky Tonk Man è il classico lottatore anni 80, che ha fatto una gavetta per poi finire nella WWF, ma senza particolari meriti. Era un buon Heel, e questo le è valso un importante regno di campione intercontinentale, funzionale poi alla ...