"Chi compra se il Monza sale in Serie A". Berlusconi, roba da fantascienza: il bomber da Champions | Guarda (Di domenica 29 maggio 2022) Un colpo "da Champions": Silvio Berlusconi sogna un regalo clamoroso al suo Monza in caso di promozione in Serie A. I brianzoli se la dovranno giocare a Pisa, dopo la vittoria per 2-1 in casa, ma il Cav e Adriano Galliani sono ovviamente già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il leader di Forza Italia si è trovato costretto smentire le voci di una possibile cessione del club (con il ricavato, avrebbe acquistato una quota di minoranza del Milan, sussurravano i retroscena), chiarendo che testa e cuore sono tutti per il Monza, al di là della festa per lo scudetto rossonero di domenica scorsa. Vuole fare la storia, Berlusconi. Per la prima promozione nella massima Serie, spiega la Stampa, ha intenzione di portare a Monza un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Un colpo "da": Silviosogna un regalo clamoroso al suoin caso di promozione inA. I brianzoli se la dovranno giocare a Pisa, dopo la vittoria per 2-1 in casa, ma il Cav e Adriano Galliani sono ovviamente già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il leader di Forza Italia si è trovato costretto smentire le voci di una possibile cessione del club (con il ricavato, avrebbe acquistato una quota di minoranza del Milan, sussurravano i retroscena), chiarendo che testa e cuore sono tutti per il, al di là della festa per lo scudetto rossonero di domenica scorsa. Vuole fare la storia,. Per la prima promozione nella massima, spiega la Stampa, ha intenzione di portare aun ...

