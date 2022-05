CHE TEMPO CHE FA: FAZIO SALUTA CON TOM HANKS, STEFANO PIOLI E IL RITORNO DEL TAVOLO (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude la stagione di grande successo di “Che TEMPO Che Fa” di Fabio FAZIO, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Nell’ultimo appuntamento in onda domenica 29 maggio dalle 20.00 su Rai 3, sarà presente tutto il cast. Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tom HANKS e Austin Butler, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann “Elvis”, presentato fuori concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno. Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tom HANKS il suo manager, il Colonnello Tom Parker. In studio anche l’allenatore del Milan STEFANO PIOLI, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall’ultimo. ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude la stagione di grande successo di “CheChe Fa” di Fabio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Nell’ultimo appuntamento in onda domenica 29 maggio dalle 20.00 su Rai 3, sarà presente tutto il cast. Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tome Austin Butler, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann “Elvis”, presentato fuori concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno. Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tomil suo manager, il Colonnello Tom Parker. In studio anche l’allenatore del Milan, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall’ultimo. ...

Advertising

lauraboldrini : #Salvini vuole andare a #Mosca per parlare con #Putin. A che titolo, visto che non ha incarichi di governo? Fors… - robersperanza : Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in… - IlContiAndrea : “È un sogno che si realizza”. #Elisa ha presentato oggi a #Verona #HeroesFestival22 nel segno dell’ambiente e stase… - Massimi33158044 : @Adriano48R @BearziCinzia66 Ha fatto tempo addietro dichiarazione che hanno fatto danni alla borsa ,questa sig è un… - marangelo2005 : @analiticamente1 E dove è più debole. Si infligge al nemico il massimo da no col minimo sforzo.col tempo lo si logo… -