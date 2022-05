Che Cina sarà? Dal covid alla guerra, radiografia di Andornino (Di domenica 29 maggio 2022) Non è dato sapere, come ha previsto Parag Khanna, se questo sarà il secolo asiatico. Di certo il 2022 può candidarsi a diventare l’anno cinese. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina ha riportato i riflettori del mondo sull’Europa ma è solo un episodio di una storia più grande. Il Congresso del Partito comunista cinese il prossimo autunno non sarà solo un appuntamento cruciale dell’era Xi Jinping ma anche un crocevia per definire la Cina che sarà e la competizione dell’ex Celeste Impero con gli Stati Uniti. Un cannocchiale sarà puntato in occasione della sedicesima edizione della TOChina Summer School, progettata dal TOChina Hub – una partnership tra Università degli Studi di Torino, ESCP Business School e Torino World Affairs Institute (T.wai). Ne abbiamo parlato con il direttore del ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Non è dato sapere, come ha previsto Parag Khanna, se questoil secolo asiatico. Di certo il 2022 può candidarsi a diventare l’anno cinese. Ladi Vladimir Putin in Ucraina ha riportato i riflettori del mondo sull’Europa ma è solo un episodio di una storia più grande. Il Congresso del Partito comunista cinese il prossimo autunno nonsolo un appuntamento cruciale dell’era Xi Jinping ma anche un crocevia per definire lachee la competizione dell’ex Celeste Impero con gli Stati Uniti. Un cannocchialepuntato in occasione della sedicesima edizione della TOChina Summer School, progettata dal TOChina Hub – una partnership tra Università degli Studi di Torino, ESCP Business School e Torino World Affairs Institute (T.wai). Ne abbiamo parlato con il direttore del ...

Advertising

Pontifex_it : Maria, Aiuto dei Cristiani, a te affidiamo il cammino dei credenti in #Cina. Ti preghiamo di presentare al Signore… - GiovaQuez : Lavrov: 'Ora che l'Occidente è in una posizione dittatoriale, i nostri legami economici con la Cina cresceranno anc… - Adnkronos : Veto di #Russia e #Cina al Consiglio di sicurezza dell'Onu a una bozza di risoluzione presentata dagli #StatiUniti:… - MineoFabrizio : Cina, la rivolta degli operai nella fabbrica-dormitorio anti Covid che lavora per #Apple - leone52641 : RT @famafrancesca: @cla_squeglia More di gelso! Il gelso è una pianta che si usa per nutrire i bachi! I bachi producono la seta. La seta è… -