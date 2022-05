Champions, scontri fuori dallo stadio a Parigi. 68 arresti e 238 feriti (Di domenica 29 maggio 2022) L’ultimo bilancio della serata di scontri fuori dallo Stade de France, a Parigi , dove è stata disputata la finale di Champions League , è di 68 arresti e 238 feriti lievi (tutti curati sul posto).... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 maggio 2022) L’ultimo bilancio della serata diStade de France, a, dove è stata disputata la finale diLeague , è di 68e 238lievi (tutti curati sul posto)....

Advertising

RadioItaliaIRIB : Parigi, scontri dopo finale Champions: 68 arresti, 238 feriti - SportRepubblica : Champions League, scontri fuori stadio Parigi: 238 feriti; e 68 arresti [aggiornamento delle 03:56] - FilippoSbaraini : @BisInterista Complimenti alla Juve, idealmente quarta poiché uscita con la semifinalista (in vantaggio sul Liverpo… - GDS_it : Scontri prima della finale di #Champions. Il calcio d'inizio, previsto per 21, è stato dato alle 21.36 a causa di q… - ilgiornale : La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è stata ritardata di quasi 40' per i troppi tifosi dei Re… -