Il Real Madrid è campione d'Europa per la 14a volta nella sua storia. Nella finale giocata a parigi allo stade de france, la squadra di Ancelotti ha battuto 1-0 il Liverpool, grazie a un gol di Vinicius Junior al 59'. Insieme a Vinicius protagonista della gara è stato anche il portiere Courtois, che ha salvato piu volte la squadra spagnola. Gli anni del grande Real Madrid continuano grazie a Carlo Ancelotti, richiamato proprio un anno fa alla corte spagnola. Carlo Ancelotti è entrato nella storia della competizione piu importante d'Europa vincendo ben 4 volte la Champions league.

