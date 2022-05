Champions: Liverpool ko, trionfa il Real Madrid. E' il quarto successo per Ancelotti, nessuno come lui (Di domenica 29 maggio 2022) Tutti in piedi, onore a mister Ancelotti e al Real Madrid per un binomio strepitoso in questa stagione. Per il nostro allenatore si spalancano le porte della leggenda, unico a vincere in panchina 4 ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 maggio 2022) Tutti in piedi, onore a mistere alper un binomio strepitoso in questa stagione. Per il nostro allenatore si spalancano le porte della leggenda, unico a vincere in panchina 4 ...

Advertising

FBiasin : - Ottavi Psg - Quarti Chelsea - Semifinale City - Finale Liverpool - #Champions #Ancelotti, il migliore. - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - OneBepp : RT @CucchiRiccardo: Eliminate #Psg #Chelsea #City e #Liverpool. E 4° #Champions per Carlo #Ancelotti. Ci sono tanti modi di giocare a calci… - francetomm : RT @FBiasin: - Ottavi Psg - Quarti Chelsea - Semifinale City - Finale Liverpool - #Champions #Ancelotti, il migliore. -