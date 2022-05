Champions League, Sacchi: «Real Madrid non tra i favoriti, capolavoro di Ancelotti» (Di domenica 29 maggio 2022) L’ex allenatore Sacchi ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Ancelotti Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha elogiato il lavoro di Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid. L’ANALISI – «Ancelotti ha fatto un capolavoro. Non era tra i favoriti in questa Champions League e invece ha avuto il coraggio e la forza di vincerla. E sulla sua strada ha eliminato il Psg, il Chelsea, il Manchester City e il Liverpool, cioè il Gotha del calcio mondiale. Il Real ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) L’ex allenatoreha commentato la vittoria dellada parte deldiArrigo, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha elogiato il lavoro di Carloper la vittoria dellada parte del. L’ANALISI – «ha fatto un. Non era tra iin questae invece ha avuto il coraggio e la forza di vincerla. E sulla sua strada ha eliminato il Psg, il Chelsea, il Manchester City e il Liverpool, cioè il Gotha del calcio mondiale. Il...

