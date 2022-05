Champions League, l’organizzazione sotto accusa: a Parigi 68 arresti e 238 feriti fuori dallo stadio. Il Liverpool chiede un’inchiesta (Di domenica 29 maggio 2022) fuori dal campo la finale di Champions League è stata un disastro. Oltre alla figuraccia in mondovisione, con la partita di calcio per club più importante dell’anno rimandata di mezz’ora, la serata si è chiusa con 68 arresti e 238 feriti lievi, soccorsi sul posto. La causa? I disordini che si sono verificati fuori dallo Stade de France di Parigi poco prima di Liverpool e Real Madrid, ma anche nelle fan zone sparse per la città. Ufficialmente, spiegano l’Uefa e le autorità francesi, il caos è stato dovuto a migliaia di tifosi inglesi senza biglietto che cercavano di accedere allo stadio. Una spiegazione che però non giustifica la presenza di molte persone, con regolare biglietto, ancora fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022)dal campo la finale diè stata un disastro. Oltre alla figuraccia in mondovisione, con la partita di calcio per club più importante dell’anno rimandata di mezz’ora, la serata si è chiusa con 68e 238lievi, soccorsi sul posto. La causa? I disordini che si sono verificatiStade de France dipoco prima die Real Madrid, ma anche nelle fan zone sparse per la città. Ufficialmente, spiegano l’Uefa e le autorità francesi, il caos è stato dovuto a migliaia di tifosi inglesi senza biglietto che cercavano di accedere allo. Una spiegazione che però non giustifica la presenza di molte persone, con regolare biglietto, ancora...

