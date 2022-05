Champions League, la stampa spagnola celebra il Real Madrid: “Campione eterno” (Di domenica 29 maggio 2022) “Campione eterno“. Questo il titolo del quotidiano spagnolo As, con sede a Madrid, per celebrare il trionfo del Real in Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto 1-0 il Liverpool di Klopp, conquistando l’ennesimo trofeo. “La ‘Decimocurtua’” titola invece Marca, che definisce questa edizione della massima competizione continentale per club “la Champions delle remuntade“. I quotidiani di Barcellona invece si soffermano su Thibaut Courtois, portiere dei Blancos e migliore in campo. “La Champions di Courtois” scrive Sport, “Courtois dà la Champions” chiosa Mundo Deportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) ““. Questo il titolo del quotidiano spagnolo As, con sede a, perre il trionfo delin. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto 1-0 il Liverpool di Klopp, conquistando l’ennesimo trofeo. “La ‘Decimocurtua’” titola invece Marca, che definisce questa edizione della massima competizione continentale per club “ladelle remuntade“. I quotidiani di Barcellona invece si soffermano su Thibaut Courtois, portiere dei Blancos e migliore in campo. “Ladi Courtois” scrive Sport, “Courtois dà la” chiosa Mundo Deportivo. SportFace.

