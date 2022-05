Champions League, la gioia di Ancelotti: 'Siamo felicissimi. Nessuno ci dava per favoriti' (Di domenica 29 maggio 2022) Disordini finale Champions: 68 arresti e 268 persone soccorse Parigi, 28 maggio 2022 " E' bastato un gol di Vinicius al 59° al Real Madrid per piegare 1 - 0 il Liverpool e alzare al cielo la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Disordini finale: 68 arresti e 268 persone soccorse Parigi, 28 maggio 2022 " E' bastato un gol di Vinicius al 59° al Real Madrid per piegare 1 - 0 il Liverpool e alzare al cielo la ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - leleadani : Carvajal, terzino dx, 173 cm, per il campionato italiano diremmo…troppo basso per difendere a 4. Segni particolari:… - manumy61 : RT @acmilan: Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di Carlo Ancel… - DRosso17 : RT @acmilan: Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di Carlo Ancel… -