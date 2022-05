Champions League, i veri motivi dei ritardi in finale: come sono andate le cose (Di domenica 29 maggio 2022) La finale di Champions League inizia con un ritardo di oltre mezz’ora. Vediamo i reali motivi del disagio La finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool è iniziata alle 21.36, circa mezz’ora dopo rispetto a come era stata programmata. finale Champions League (Instagram)Il ritardo dell’attesissima partita ha creato un grande imbarazzo, soprattutto perché inizialmente è stato comunicato che l’inizio avrebbe tardato solo di 15 minuti. In onda su Canale 5, i due telecronisti ingaggiati per commentare il match, Massimo Callegari e Roberto Cravero hanno cercato di intrattenere gli spettatori televisivi per più di mezz’ora, cercando di rimediare all’enorme figuraccia messa in ... Leggi su vesuvius (Di domenica 29 maggio 2022) Ladiinizia con un ritardo di oltre mezz’ora. Vediamo i realidel disagio Laditra Real Madrid e Liverpool è iniziata alle 21.36, circa mezz’ora dopo rispetto aera stata programmata.(Instagram)Il ritardo dell’attesissima partita ha creato un grande imbarazzo, soprattutto perché inizialmente è stato comunicato che l’inizio avrebbe tardato solo di 15 minuti. In onda su Canale 5, i due telecronisti ingaggiati per commentare il match, Massimo Callegari e Roberto Cravero hanno cercato di intrattenere gli spettatori televisivi per più di mezz’ora, cercando di rimediare all’enorme figuraccia messa in ...

