Champions League, 68 arresti per scontri fuori dallo stadio (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di 68 arresti il bilancio degli scontri e dei disordini che si sono verificati ieri sera fuori dallo Stade de France dove si è disputata la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. A comunicarlo in nottata è stata la prefettura della capitale francese. Media locali riferiscono anche di 238 feriti. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, “un numero di tifosi senza biglietto aveva ottenuto falsi biglietti e aveva ostacolato l’accesso allo Stade de France”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di 68il bilancio deglie dei disordini che si sono verificati ieri seraStade de France dove si è disputata la finale ditra Liverpool e Real Madrid. A comunicarlo in nottata è stata la prefettura della capitale francese. Media locali riferiscono anche di 238 feriti. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, “un numero di tifosi senza biglietto aveva ottenuto falsi biglietti e aveva ostacolato l’accesso allo Stade de France”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - leleadani : Carvajal, terzino dx, 173 cm, per il campionato italiano diremmo…troppo basso per difendere a 4. Segni particolari:… - CB_Ignoranza : ?? 2002/03: Milan ?? 2006/07: Milan ?? 2013/14: Real Madrid ?? 2021/22: Real Madrid. Carlo Ancelotti è diventato il p… - gmlavolpe : RT @junews24com: Capello sentenzia: «Il bel gioco? Alla fine nel calcio conta solo una cosa» - kravotz : RT @jjpauz: La statistica del giorno è questa: negli ultimi 21 anni, le squadre della Liga sono arrivate 17 volte in finali europee (Champi… -