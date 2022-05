Champions, il Liverpool chiede una inchiesta: "Cosa è successo prima della finale con il Real" (Di domenica 29 maggio 2022) Il Liverpool chiede una indagine su quanto accaduto prima della finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Antipatico e clamoroso strascico legale dopo la figuraccia dell'Uefa e degli organizzatori francesi. Come clamoroso è il caos scoppiato allo Stade de France di Parigi, con centinaia di tifosi britannici fermati fuori dall'impianto e la partita slittata di ben 36 minuti rispetto all'orario di inizio preventivato (ore 21) per "motivi di sicurezza", con conseguente disastro televisivo. A rendere nota l'iniziativa è stata la stessa società britannica. "Siamo molto delusi dai problemi all'ingresso dello stadio e dalla rottura del perimetro di sicurezza con cui i fan del Liverpool hanno avuto a che fare" ieri sera, si legge nel comunicato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Iluna indagine su quanto accadutodiLeague persa contro ilMadrid. Antipatico e clamoroso strascico legale dopo la figuraccia dell'Uefa e degli organizzatori francesi. Come clamoroso è il caos scoppiato allo Stade de France di Parigi, con centinaia di tifosi britannici fermati fuori dall'impianto e la partita slittata di ben 36 minuti rispetto all'orario di inizio preventivato (ore 21) per "motivi di sicurezza", con conseguente disastro televisivo. A rendere nota l'iniziativa è stata la stessa società britannica. "Siamo molto delusi dai problemi all'ingresso dello stadio e dalla rottura del perimetro di sicurezza con cui i fan delhanno avuto a che fare" ieri sera, si legge nel comunicato. ...

Advertising

FBiasin : - Ottavi Psg - Quarti Chelsea - Semifinale City - Finale Liverpool - #Champions #Ancelotti, il migliore. - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - TOSADORIDANIELA : RT @NicoloVignati: Ho la vaga sensazione che i rattazzi tifassero per il Liverpool stasera Erano già pronti a scrivere 'Abbiamo vinto in ca… - GiorgioCapacch1 : RT @FBiasin: - Ottavi Psg - Quarti Chelsea - Semifinale City - Finale Liverpool - #Champions #Ancelotti, il migliore. -