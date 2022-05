"Certo che così è difficile". Il terribile dubbio di Toni Capuozzo: la rivelazione su cosa sta facendo l'Italia dietro le quinte (Di domenica 29 maggio 2022) Toni Capuozzo non usa mai giri di parole. Lo storico inviato di guerra di Mediaset e conduttore del programma di approfondimento del tg5, Terra!, ha detto la sua sul piano di pace Italiano proposto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e rispedito al mittente da Mosca (e in parte anche da Kiev). Capuozzo però sostiene che ogni tentativo, per quanto goffo, debba essere fatto. E così in un breve post su Facebook, l'inviato di guerra, dice la sua: "È quasi un piccolo giallo, perché non è chiaro se sia stato davvero consegnato all'Onu. Di Certo la Russia non l'ha preso sul serio, e neanche l'Ucraina. A mio avviso, è bene che sia stato elaborato, e lo si diffonda, e lo si critichi e modifichi, e qualunque cosa, e che insomma si parli di negoziati invece che di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022)non usa mai giri di parole. Lo storico inviato di guerra di Mediaset e conduttore del programma di approfondimento del tg5, Terra!, ha detto la sua sul piano di paceno proposto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e rispedito al mittente da Mosca (e in parte anche da Kiev).però sostiene che ogni tentativo, per quanto goffo, debba essere fatto. Ein un breve post su Facebook, l'inviato di guerra, dice la sua: "È quasi un piccolo giallo, perché non è chiaro se sia stato davvero consegnato all'Onu. Dila Russia non l'ha preso sul serio, e neanche l'Ucraina. A mio avviso, è bene che sia stato elaborato, e lo si diffonda, e lo si critichi e modifichi, e qualunque, e che insomma si parli di negoziati invece che di ...

