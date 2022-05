Carlotta Dell’isola si è sposata | ecco tutti i Vip presenti alle nozze

(Di domenica 29 maggio 2022) Gli ospiti Vipdie Nello Sorrentino, visti a Temptation Island, si sono sposati. Lei, essendo anche una ex gieffina ha invitato diversi Vip della sua edizione del Grande Fratello. Assente, purtroppo, Rosalinda Cannavò per impegni personali. La vippona ha, però, scritto un dolce messaggio su Instagram: Tantissimi auguri L'articolo proviene da Novella 2000.

IsaeChia : #TemptationIsland, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati, Dayane Mello e Sonia Lorenzini tra le da… - Millyzampa87 : Si ok Giorgia Palmas e Magnini, Carlotta dell’Isola, la Valli e Fantini ma il matrimonio che attendo io e’ quello di Damiano Carrara??????…. - blogtivvu : Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati: chi c’era dal GF Vip, damigelle e ospiti – FOTO e VIDEO… - nocchi_rita : RT @aidalaverdadera: Ma io scopro solo adesso che oggi si sposa anche Carlotta non dell’isola ma del gfvip se vanno più virali i suoi conte… - JF121971 : @isabellam56 @BarbonElle Carlotta Dell'isola una del gf vip 5 -

MATRIMONIOE NELLO SORRENTINO/ L'acne non dà tregua e "Vi do un inizio su una quasi concorrente certa del GF Vip. Nome A. G. Se ne andava in auto sul sagrato del Duomo" queste le ...e Nello Sorrentino si sono sposati ieri. Sabato 28 maggio 2022, la coppia che abbiamo conosciuto in Tv per merito di Temptation Island, si è giurata amore eterno nel Castello di ...