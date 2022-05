Carlos Sainz: “Che Ferrari! La mia pole era possibile. Andremo all’attacco” (Di domenica 29 maggio 2022) Sembra proprio che la sfortuna non voglia abbandonare il buon Carlos Sainz. Questo inizio di Mondiale 2022 di Formula 1 è stato vergato da diversi episodi negativi, nati da una cattiva stella, che stanno influenzando la stagione del brasiliano. Il numero cinquantacinque della Ferrari, dopo aver disputato un buon venerdì al pari del compagno di squadra, si era presentato alle Qualifiche valevoli per il Gran Premio di Monaco con assoluto entusiasmo. Felicità che, fino alle Q3, sembrava essere ben riposta. Poi l’episodio discretamente avverso: Sergio Perez ha impattato contro il muretto con la sua Red Bull, davanti allo spagnolo, ed il ferrarista è stato costretto a sterzare per non prenderlo limitando i danni. Partirà, comunque, dalla seconda posizione: un premio più che meritato. Le parole di Carlos Sainz dopo le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Sembra proprio che la sfortuna non voglia abbandonare il buon. Questo inizio di Mondiale 2022 di Formula 1 è stato vergato da diversi episodi negativi, nati da una cattiva stella, che stanno influenzando la stagione del brasiliano. Il numero cinquantacinque della Ferrari, dopo aver disputato un buon venerdì al pari del compagno di squadra, si era presentato alle Qualifiche valevoli per il Gran Premio di Monaco con assoluto entusiasmo. Felicità che, fino alle Q3, sembrava essere ben riposta. Poi l’episodio discretamente avverso: Sergio Perez ha impattato contro il muretto con la sua Red Bull, davanti allo spagnolo, ed il ferrarista è stato costretto a sterzare per non prenderlo limitando i danni. Partirà, comunque, dalla seconda posizione: un premio più che meritato. Le parole didopo le ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Carlos Sainz senior abbraccia il figlio @Carlossainz55, poi premia il poleman dello #SpanishGP: Charles Leclerc… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ??? Charles #Leclerc conquista la pole position nel #MonacoGP. Il pilota di casa si tiene alle spalle il compagno di squadra in… - nalilett : RT @perchetendenza: 'Ferrari': Perché Charles Leclerc ha conquistato la pole position al #MonacoGP davanti a Carlos Sainz - LucianoQuaranta : RT @deadlinex: Perez si apre in radio per comunicare che è fuori proprio mentre arriva Sainz che lo tampona. Si sente il colpo in gola per… - fafg_inoue : RT @NetoDemetriou: Carlos Sainz, Citroen Xsara, Monte Carlo, WRC, 2003. Fotografia: Grazia Neri. -