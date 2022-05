Capuozzo demolisce la politica | “Previsioni del tutto sbagliate su guerra e armi”

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 maggio 2022) Va avanti l'agonia dell'Ucraina e si teme che il paese possa soccombere. La considerazione viene girata a Toni, giornalista ed inviato di, tra gli ospiti della puntata del 29 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che analizza così la situazione: “Le guerre non hanno mai dei percorsi così lineari, l'unica certezza che ho io è non ho mai visto unafinire come era stata pensata all'inizio. Il resto si tratta di raccontarla con il massimo possibile di obiettività rispetto agli sviluppi militari non bisogna usare termini come ritirate tattiche, evacuazione, quando il termine è arretramento o resa. Quello che mi sembra chiaro sul piano politico internazionale e su quello nostro locale c'è un indebolimento della classe, di un parlamento ...