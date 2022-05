Canottaggio | Coppa del Mondo Belgrado 2022 | nel doppio maschile vince la Croazia | Italia sedicesima

(Di domenica 29 maggio 2022) Si è concluso pochi minuti fa il primo appuntamento dideldinel bacino dell’Ada Ciganlija di, in Serbia. Un weekend in cui non si è vista molta, che ha portato una sola imbarcazione nelseniorcon Gustavo Ferrio e Luca Giurgevich. I due azzurri avevano chiuso la loro avventura nella mattinata di ieri, chiudendo al quarto posto nella finale C alle spalle di Ungheria 2, Grecia 2 ed Egitto. Con questo risultato, Ferrio e Giurgevich si sono classificati al sedicesimo posto assoluto su diciotto iscritti. A trionfare nella finale A di quest’oggi sono stati Martin e Valent Sinkovic, che con il tempo di 6.09.26 si confermano la coppia più performante delmondiale dopo ...

Advertising

LivornoPress : Pozan, Coppa del mondo: è argento per il livornese Christian Volpi alla finale di paracanoa. Guarda la gara (Video)… - zazoomblog : Canottaggio Coppa del Mondo Belgrado 2022: 16° posto per il doppio maschile dell’Italia - #Canottaggio #Coppa… - zazoomblog : Canottaggio Coppa del Mondo Belgrado: Italia costretta ai ripescaggi nel doppio senior maschile - #Canottaggio… - cronopesaro : RT @canottaggio1888: Tappa Coppa Filippi Beach Sprint di Fano: un successo straordinario sotto ogni punto di vista ?? - rowing_europe : RT @canottaggio1888: L'Italia alla 1^ prova di Coppa del Mondo di Belgrado ?? -

canottaggio.org

...00 Equitazione - Piazza di Siena 2022 GP Roma (diretta) da Roma Telecronaca: Claudio Icardi ore 15:40 Calcio Nazionale: Diretta Azzurra (diretta) da Coverciano [Firenze] ore 16:10......00 - Rai Play ( GUARDA LA DIRETTA )del Mondo 2022 1a tappa: Belgrado - Semifinali (diretta) da Belgrado [Serbia] Telecronaca: Stefano Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 14:20 - Rai ... Coppa del Mondo a Belgrado: gli avversari di Ferrio e Giurgevich La Coppa del Mondo 2022 di canottaggio prosegue con la prima tappa in programma sul bacino dell'Ada Ciganlija di Belgrado, in Serbia: l'Italia non sorride nella sessione mattutina della seconda giorna ...La Coppa del Mondo 2022 di canottaggio prosegue con la prima tappa in programma sul bacino dell'Ada Ciganlija di Belgrado, in Serbia: l'Italia non sorride nella sessione pomeridiana della prima giorna ...