Cannes 2022 | Palma D’oro a Triangle of Sadness

Life&People.it Congratulazioni al regista svedese Ruben Östlund, che si aggiudica la Palma D'oro al Festival di Cannes 2022 con la pellicola Triangle of Sadness. A conclusione di una cerimonia sontuosa e imponente, il film è riuscito a vincere la statuetta più ambita. La Palma D'oro al Festival di Cannes 2022 è andata ad una pellicola dalla storia travagliata Il film che ha vinto il Festival del cinema di Cannes è una produzione svedese, francese e tedesca. La primissima fase di produzione, iniziò nel mese di marzo, subito prima che scoppiasse la pandemia. Dopo soli 25 giorni di riprese Östlund fu costretto a interrompere, per poi riprendere a settembre concludendo i lavori in circa 70 giorni.

