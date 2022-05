Callejon-Fiorentina, addio vicino: c’è l’indiscrezione (Di domenica 29 maggio 2022) Nicolò Schira, giornalista sportivo molto attento sulle vicende del calciomercato, ha riportato sul proprio profilo Twitter una notizia di mercato riguardante José Callejon. Il calciatore spagnolo, quest’anno in forza alla Fiorentina, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club toscano. L’ex attaccante del Napoli ha giocato le ultime due stagioni tra le fila della Viola venendo impiegato poco e lascerà Firenze entrando nella lista dei giocatori svincolati. In due anni alla corte di Rocco Commisso, Callejon ha disputato solamente quarantasei partite segnando un gol. Calciomercato Fiorentina Callejon Il calciatore iberico, arrivato alla Fiorentina proprio dal Napoli nell’estate del 2020, non è stato mai al centro del progetto tecnico della compagine gigliata e per questo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) Nicolò Schira, giornalista sportivo molto attento sulle vicende del calciomercato, ha riportato sul proprio profilo Twitter una notizia di mercato riguardante José. Il calciatore spagnolo, quest’anno in forza alla, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club toscano. L’ex attaccante del Napoli ha giocato le ultime due stagioni tra le fila della Viola venendo impiegato poco e lascerà Firenze entrando nella lista dei giocatori svincolati. In due anni alla corte di Rocco Commisso,ha disputato solamente quarantasei partite segnando un gol. CalciomercatoIl calciatore iberico, arrivato allaproprio dal Napoli nell’estate del 2020, non è stato mai al centro del progetto tecnico della compagine gigliata e per questo ...

