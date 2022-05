California | i media Usa | arrestato il marito di Nancy Pelosi per guida in stato di ebrezza

Leggi su open.online

(Di domenica 29 maggio 2022) Pauldella speaker della Camera negli Stati Uniti, èinperindi ebbrezza. Lo riporta il sito Tmz, sottolineando che Paul, 82 anni, èpoco prima della mezzanotte nella contea di Napa. Non ci sono ancora i dettagli della dinamica, ma da quanto emerge la speaker non dovrebbe essere stata nell’auto con lui al momento del fatto. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5 mila dollari. May 29, 2022 Immagine di copertina: EPA/RON SACHS Leggi anche: Usa, l’arcivescovo di San Francisco contro: «È ...