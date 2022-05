Calciomercato Roma | si tenta l’assalto per il gioiello dell’Udinese

(Di domenica 29 maggio 2022) Laè letteralmente scatenata sul fronte. La vittoria della UEFA Conference League ha dato ai giallorossi, oltre che un certo appeal, anche un gruzzoletto da poter utilizzare per la prossima sessione di mercato estivo. Sembra ormai fatta per l’arrivo di Mile Svilar, portiere del Benfica, mentre proseguono i contatti con Paulo Dybala per un ingaggio a parametro zero. Nelle ultime ore, un gioiellinoè stato messo nel mirino da Tiago Pinto, direttore sportivo della squadra capitolina. Deulofeu UdineseIL NOME Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’ultimo nome accostato allasarebbe quello di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro dall’Udinese, sarebbe anche osservato da Milan e Napoli. L’esterno classe ’94 è ...

