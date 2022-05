Calciomercato Milan, Bremer il regalo scudetto per Pioli: sfida alle big d’Europa (Di domenica 29 maggio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri vorrebbero regalare Bremer a Pioli per rinforzare la difesa È Gleison Bremer il regalo scudetto del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono grandi estimatori del difensore centrale del Torino, migliore del suo reparto nell’ultima Serie A. La concorrenza, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è tanta. In primis l’Inter, che vuole rifondare la sua difesa, ma anche altre big europee come PSG, Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle. Il rischio è che si scateni un’asta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022): i rossoneri vorrebbero regalareper rinforzare la difesa È Gleisonildel. Paolo Maldini e Frederic Massara sono grandi estimatori del difensore centrale del Torino, migliore del suo reparto nell’ultima Serie A. La concorrenza, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è tanta. In primis l’Inter, che vuole rifondare la sua difesa, ma anche altre big europee come PSG, Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle. Il rischio è che si scateni un’asta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

