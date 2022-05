Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - temujin81 : @CarloMartootchy @SandroSca NB: tu negli investimenti non metti gli stipendi, quando loro pagavano a CR7, anche qua… - sportli26181512 : Calciomercato Juve: Di Maria e Pogba. Tottenham su McKennie, c'è Koné: Si cerca la quadra con le richieste dell’arg… -

Musica per la, che resta quindi la sola pretendente al ...Juventus, dalle dichiarazioni dell'agente alla situazione col Napoli: il destino di ... Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' al netto di unain agguato, l'impressione è che ...Un top club di Serie A è pronto ad affondare per l'acquisto di Luis Muriel in estate: maxi offerta in arrivo per l'Atalanta.Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della nostra nazionale, potrebbe lasciare la Roma nella sessione estiva di mercato: come riportato dal "Corriere dello Sport", non ci ...