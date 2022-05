Calciomercato Fiorentina: Gollini il favorito per la porta viola (Di domenica 29 maggio 2022) . Le ultime sulla situazione portiere in casa gigliata Secondo Repubblica è Pierluigi Gollini il candidato numero uno per difendere i pali della Fiorentina nella prossima stagione, in tal senso sono in calo le quotazioni di Cragno e Vicario. Il portiere rientrerà all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham ma dovrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Per Tuttosport il giocatore è seguito con interesse anche da Napoli e Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le ultime sulla situazione portiere in casa gigliata Secondo Repubblica è Pierluigiil candidato numero uno per difendere i pali dellanella prossima stagione, in tal senso sono in calo le quotazioni di Cragno e Vicario. Il portiere rientrerà all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham ma dovrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Per Tuttosport il giocatore è seguito con interesse anche da Napoli e Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

