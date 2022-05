Calcio | Roma Kumbulla ' Emozioni incredibili | adesso testa all' Albania'

(Di domenica 29 maggio 2022) "Stagione non semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso"- "La mia seconda stagione in giallorosso si conclude nel migliore dei modi: abbiamo scritto la storia insieme e ho conquistato il mio ...

Advertising

Gazzetta_it : Fa scolpire il logo della #Juventus sulla testa dei figli: 45enne di Roma indagato per maltrattamenti - Gazzetta_it : Nella testa di Zaniolo: perché preferisce il Milan se lascia la Roma #calciomercato - SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - sportface2016 : #Roma, #Kumbulla: 'Orgoglioso del mio percorso. Adesso penso alla mia #Albania' - WickedS31207283 : RT @TuttoASRoma: MOURINHO Risponde ad Abraham: “Manca l’Europa League” (SOCIAL) -

Così su Instagram il difensore della, Marash Kumbulla, facendo il punto sull'anno appena trascorso. Il classe 2000 albanese ha poi aggiunto: "Non è stata un'annata semplice, ma sono orgoglioso ...Grazie'.'Stagione non semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso' ROMA (ITALPRESS) - 'La mia seconda stagione in giallorosso si conclude nel migliore ...- ROMA, 26 MAG - La testa è alla finale di Champions League col Liverpool, ma con almeno una parte del cuore Carlo Ancelotti in questi ultimi giorni è stato dalla parte di due sue ex squadre, il Milan ...