Calcio: Manchester United, Rangnick lascia il club (Di domenica 29 maggio 2022) Manchester, 29 mag. -(Adnkronos) - Ralf Rangnick non rimarrà al Manchester United come consulente del club. L'ormai ex allenatore dei Red Devils ha firmato ad aprile un accordo con la nazionale austriaca e ha deciso di concentrarsi esclusivamente su questa, come confermato dallo stesso Rangnick in conferenza stampa. Il Manchester United lo ha così ringraziato sul proprio sito ufficiale: "Vorremmo ringraziare Ralf Rangnick per i suoi sforzi come manager ad interim negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, Ralf ora si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di allenatore della nazionale austriaca e non assumerà quindi un ruolo di consulenza all'Old Trafford. Vorremmo augurare buona fortuna a Ralf in questo prossimo capitolo della ...

