Calcio: la Juventus ricorda le vittime dell'Heysel a 37 anni dalla tragedia (Di domenica 29 maggio 2022) Torino, 29 mag. - (Adnkronos) - La Juventus ricorda sul proprio sito ufficiale le vittime della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles dove il 29 maggio di 37 anni fa persero la vita 39 tifosi bianconeri andati ad assistere alla finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool. "Quando la memoria va a una tragedia incredibile, come quella che il 29 maggio del 1985 si verificò all'Heysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni che contrapponeva la Juve al Liverpool, le emozioni si accavallano -si legge su Juventus.com-. Ci sono i ricordi di chi era lì, quella sera, e che difficilmente da allora è riuscito a guardare una partita di Calcio con la stessa gioia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Torino, 29 mag. - (Adnkronos) - Lasul proprio sito ufficiale leo stadiodi Bruxelles dove il 29 maggio di 37fa persero la vita 39 tifosi bianconeri andati ad assistere alla finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool. "Quando la memoria va a unaincredibile, come quella che il 29 maggio del 1985 si verificò all', in occasionea finale di Coppa dei Campioni che contrapponeva la Juve al Liverpool, le emozioni si accavallano -si legge su.com-. Ci sono i ricordi di chi era lì, quella sera, e che difficilmente da allora è riuscito a guardare una partita dicon la stessa gioia e ...

