Calcio | Gravina ricorda vittime Heysel | ' una delle pagine più tristi della storia dello sport'

(Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - “Il grido di dolore e di giustizia per le 39strage dell'ci unisce nel ricordo commosso e nella volontà di coltivare la memoria di unapiùinternazionale, affinché non si debbano più vivere giornate drammatiche come quella”. Con queste parole il presidenteFigc Gabrielelestadioa 37 anni dalla tragedia.

"Il grido di dolore e di giustizia per le 39 vittime della strage dell'Heysel - e' il messaggio del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina - ci unisce nel ricordo commosso e nella volontà di coltivare la memoria di una delle pagine più tristi nella storia dello sport".